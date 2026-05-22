Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ утверждают, что Трамп всерьез рассматривает новые удары по Ирану

Axios: Трамп всерьез рассматривает нанесение новых ударов по Ирану.

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Портал Axios со ссылкой на источники утверждает, что президент США Дональд Трамп всерьез рассматривает возможность нанесения новых ударов по Ирану.

«Трамп всерьез рассматривает нанесение новых ударов по Ирану, если в переговорах в последнюю минуту не удастся достичь прогресса», — говорится в публикации со ссылкой на источники, которые утверждают, что говорили об этом с американским лидером напрямую.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленный иранский источник передавало, что переговорные позиции США и Ирана сблизились.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше