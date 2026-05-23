Все 19 участвовавших во флотилии «Сумуд» греков ернулись на родину

В больницу были доставлены те, кому потребовалось оказание первой медицинской помощи, отметили в МИД Греции.

АФИНЫ, 22 мая. /ТАСС/. МИД Греции сообщил, что все 19 греков, которые принимали участие в акции флотилии «Сумуд» и были задержаны израильскими властями, вернулись на родину.

«При содействии министерства иностранных дел и при помощи генерального консульства Греции в Стамбуле все 19 граждан Греции, участвовавших в “Глобальной флотилии Сумуд”, прибыли сегодня в Афины в 21:00 по местному времени (совпадает с московским — прим. ТАСС) коммерческим рейсом. В больницу были доставлены те, кому потребовалось оказание первой медицинской помощи», — говорится в сообщении.

Вечером 19 мая МИД Израиля сообщил, что все суда очередной флотилии «Сумуд», направлявшейся к берегам сектора Газа, перехвачены, в общей сложности задержаны 430 пропалестинских активистов.

Нынешняя акция «Глобальной флотилии “Сумуд” началась в апреле. Участники акции заявили, что их цель — прорвать израильскую морскую блокаду Газы и создать постоянный морской гуманитарный коридор. 18 мая израильский портал Ynet сообщил, что в сотнях километров от израильских берегов в международных водах Армия обороны Израиля начала останавливать суда флотилии.