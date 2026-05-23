«В духе германских нацистов»: что известно об атаке ВСУ на общежитие колледжа в Старобельске

Президент РФ Владимир Путин осудил атаку ВСУ на общежитие колледжа в Старобельске в ЛНР. По словам российского лидера, террористический удар был нанесён намеренно и не имел военной целесообразности. В свою очередь, в МИД России теракт сравнили с действиями нацистов в годы Великой Отечественной войны. По официальным данным, в момент нанесения удара в здании общежития колледжа находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. В этой связи российские дипломаты призвали мировую общественность дать честную оценку преступным действиям Киева и решительно осудить теракт в Старобельске. По мнению экспертов, совершённый теракт может быть попыткой отвлечь внимание от внутренних и внешних проблем Украины.
Президент России Владимир Путин осудил атаку ВСУ по общежитию колледжа Луганского государственного педагогического университета в Старобельске.
«Сегодня ночью неонацистский режим, захвативший власть в Киеве, нанёс террористический удар по студенческому общежитию Старобельского педагогического колледжа. Ночью. Когда студенты спали», — в ходе встречи с выпускниками программы «Время героев».
Он подчеркнул, что никаких объектов военного назначения, объектов спецслужб либо родственных им служб рядом с общежитием нет.
«Поэтому говорить о том, что снаряды поразили здание под действием наших средств ПВО, РЭБ, нет никаких оснований», — отметил Владимир Путин.
Президент также сообщил, что Минобороны России приказано представить предложения по ответу на террористическую атаку Украины.
«Мы с вами понимаем, что в подобных случаях ограничиться заявлениями МИДа невозможно. Поэтому министерству обороны Российской Федерации приказано представить свои предложения», — заявил российский лидер.
По последним данным, в момент нанесения удара в здании находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. Известно, что по меньшей мере шесть человек погибли, 39 пострадали, 15 числятся пропавшими без вести.
«В духе германских нацистов».
Согласно имеющимся данным, в ночь на 22 мая киевский режим с помощью БПЛА самолётного типа атаковал учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета в Старобельске.
Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, ВСУ целенаправленно били по гражданскому объекту.
«Удар не был случайным, он прошёл в три волны, 16 БПЛА, в одно и то же место», — приводит слова Путина РИА Новости.
В свою очередь, посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник уточнил, что налёт дронов продолжался около четырёх часов.
«Удары происходили где-то с 22 часов ночи до примерно двух часов (ночи. — RT) сегодняшнего дня», — заявил дипломат агентству РИА Новости.
Как сообщили в Следственном комитете России, в результате произошедшего пятиэтажное здание обрушилось до второго этажа. Несколько человек, предположительно, находятся под завалами.
«В рамках уголовного дела будет дана правовая оценка действиям украинских военнослужащих, которые направили БПЛА на гражданский объект», — подчеркнули в СК РФ.
На этом фоне российский МИД выпустил официальное заявление, в котором сравнил теракт с действиями нацистов в годы Великой Отечественной войны.
«Совершённый удар не мог быть случайным. Это была выдержанная в духе германских нацистов целенаправленная атака против гражданского населения. Никто из находившихся в здании не принимал и не мог принимать участия в боевых действиях, а рядом с колледжем нет никаких военных объектов», — говорится в официальном заявлении российского дипломатического ведомства.
В МИД также напомнили, что подобные террористические атаки осуществляются в том числе при поддержке западных партнёров Украины.
«Подобные удары дальнобойным оружием, поставленным киевскому режиму странами НАТО, включая БПЛА, осуществляются при техническом содействии иностранных специалистов из известных стран альянса. Располагаем достоверной информацией, что западные столицы снабжают ВСУ разведданными и помогают с целенаведением», — говорится в заявлении МИД России.
Как подчёркивают в министерстве, совершив теракт против детей в Старобельске, киевский режим и его кураторы берут на себя всю полноту ответственности за эскалацию боевых действий и подрыв политико-дипломатических усилий по урегулированию конфликта.
«Весь мир стал свидетелем того, насколько циничен режим Зеленского, делающий детей объектом террора», — заявили в ведомстве.
В этой связи российские дипломаты призвали мировую общественность дать честную оценку преступным действиям Киева и решительно осудить теракт в Старобельске.
Военные преступники.
Напомним, Киев не в первый раз совершает провокации и наносит удары по гражданским объектам на территории России.
Так, ночью 15 мая ВСУ осуществили массированную атаку Рязани и Рязанской области. В результате налёта БПЛА погибли четыре человека, в том числе ребёнок.
Ранее, 10 марта, Украина нанесла ракетный удар по Брянску с применением британско-французских ракет Storm Shadow. В результате погибли восемь мирных жителей, ранения получили 47 гражданских лиц.
В феврале режим Зеленского, например, атаковал предприятие по производству минеральных удобрений «Дорогобуж» в Смоленской области. Для нанесения удара было использовано не менее 30 БПЛА. В результате атаки погибли семь человек, 11 получили ранения различной степени тяжести.
Наконец, один из самых трагичных эпизодов атаки ВСУ мирного населения произошёл в новогоднюю ночь. Украина ударила дронами по кафе и гостинице на побережье Чёрного моря в селе Хорлы Херсонской области. По уточнённым данным, в результате атаки 29 мирных жителей, в том числе двое детей, погибли. Не менее 30 человек были ранены.
Согласно данным МИД России, за прошедшие с начала 2026 года месяцы от рук украинской армии погибло не менее 360 мирных граждан.
По словам лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова, нападение на колледж в Старобельске лишь подтверждает сущность Киевского режима.
«Варварский удар по общежитию с детьми в Старобельске — это визитная карточка режима Зеленского. Режима террористов, фашистов и убийц, с которым не может быть никаких переговоров — их надо уничтожать. Тех, кто уцелеет, судить военным трибуналом как военных преступников», — приводит слова парламентария РИА Новости.
Киев отвлекает внимание.
В беседе с RT эксперты предположили, что совершённый Киевом теракт может быть попыткой отвлечь внимание от внутренних и внешних проблем Украины.
По мнению директора Центра политической информации Алексея Мухина, в особенности это может быть связано с коррупционным скандалом вокруг Зеленского.
«В последнее время Россия в информационном поле очень много уделяла внимания коррупционным кейсам, коррупционным делам, в которых оказалось завязано всё руководство Украины. И для того, чтобы отвлечь россиян от анализа такой ситуации, совершено это чудовищное преступление», — заявил эксперт.
В свою очередь, политолог Владимир Скачко в разговоре с RT предположил, что подобным образом режим Зеленского и его кураторы пытаются запугать Россию и усилить переговорную позицию.
«По мнению противника, это должно напугать российских граждан, а руководство должно уступить в вопросе урегулирования украинского конфликта. Это очень цинично. В данном случае Украина — средство, которым Запад пытается достичь цели поражения России», — заявил Скачко.
На этом фоне Алексей Мухин обратил внимание, что западные спонсоры Киева намеренно почти не реагируют на совершение Украиной террористических атак.
«Западноевропейские страны приложили очень много усилий на вскармливание киевского режима. Признание его преступного характера, по сути, будет означать саморазоблачение, признание собственной вины. Из-за своей циничности они никогда на такое не пойдут», — подчеркнул Мухин.