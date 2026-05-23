Джокович — о забастовке теннисистов на «Ролан Гаррос»: не участвовал, но всегда на стороне игроков

Серб Новак Джокович отреагировал на вопрос по поводу забастовки теннисистов на «Ролан Гаррос».
«Я не был частью ни процесса, ни разговоров, ни планирования, ни принятия решений. Поэтому не могу это комментировать. Но что я могу сделать, так это напомнить о своей позиции, которую уже много раз высказывал в прошлом: как игрок, я годами всегда был на их стороне. Я борюсь за их права, за то, чтобы у них было лучшее будущее. И не только за топ-игроков, а за всех — независимо от рейтинга, особенно за нижнюю треть профессионального рейтинга, о которой все забывают», — приводит слова Джоковича L'Еquipe.
Напомним, что группа именитых теннисистов, в которую входят Арина Соболенко и американка Коко Гауфф, выразила недовольство размером призовых на предстоящем Открытом чемпионате Франции «Ролан Гаррос».
Позднее Соболенко заявила, что готова рассматривать вариант бойкота теннисных турниров в случае, если организаторы не увеличат долю призовых выплат для игроков.
Ранее сообщалось, что топ-теннисисты ограничат общение со СМИ на «Ролан Гаррос» из-за низких призовых.