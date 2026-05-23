Axios: Трамп всерьёз рассматривает новые удары по Ирану

Президент США Дональд Трамп всерьёз рассматривает возможность нанесения новых ударов по Ирану, если в переговорах в последнюю минуту не удастся достичь прогресса.
Об этом сообщает портал Axios.
По словам источников, они обсуждали данный вопрос с американским лидером напрямую.
Ранее Трамп заявил, что ждёт от Ирана «хорошего ответа» по возможной сделке, пригрозив в противном случае военными действиями.