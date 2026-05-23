Европейские члены Совета Безопасности ООН откровенно глумятся над жертвами среди детей. Об этом заявил постпред при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза всемирной организации.
Выступая после обсуждения удара ВСУ по Старобельску в ЛНР, Небензя подчеркнул, что представители европейских стран откровенно глумятся над детскими жертвами.
«Это даже не лицемерие или двойные стандарты, откровенное глумление над детскими жертвами», — заявил дипломат.
Также Небензя заявил, что удар в Старобельске не был случайным, три волны БПЛА били в одно место.
Атака ВСУ на колледж в ЛНР подтверждает недоговороспособность киевского режима, подчеркнул он.
Президент России Владимир Путин назвал удар ВСУ по колледжу в ЛНР террористической атакой киевской хунты.
По его словам, в результате удара украинских военных по колледжу в ЛНР погибли шесть человек.