Киевский режим целенаправленно выбирает детей объектом для террористических актов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью ИС «Вести».
«Это не просто террористические акты, это методология терроризма, которая обслуживает неонацистскую идеологию… режим выбрал основным объектом терроризма маленьких детей, дошкольников, школьников, подростков», — сказала дипломат.
Захарова добавила, что во всем мире несовершеннолетние традиционно считаются наиболее уязвимой категорией населения. Однако это не останавливает Киев от нанесения целенаправленных ударов.
Напомним, 22 мая ВСУ нанесли удар по зданию колледжа и общежитию Старобельского колледжа в ЛНР, где в тот момент находились 86 подростков. Число погибших в результате атаки увеличилось до шести человек. Еще 35 человек получили ранения.
Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что удар был нанесен по месту, где находились спящие дети. Он подчеркнул, что рядом не было никаких военных объектов. Дипломат назвал атаку на колледж военным преступлением.