«Методология терроризма»: Захарова назвала атаки ВСУ на детей целенаправленными

Напомним, 22 мая ВСУ нанесли удар по зданию колледжа и общежитию Старобельского колледжа в ЛНР, где в тот момент находились 86 подростков. Число погибших в результате атаки увеличилось до шести человек. Еще 35 человек получили ранения.