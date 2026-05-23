Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Небензя назвал удар ВСУ по колледжу в ЛНР военным преступлением

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя охарактеризовал атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на колледж в Луганской Народной Республике (ЛНР) как преднамеренный удар, квалифицируемый в качестве военного преступления. Соответствующее заявление было сделано в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

Источник: РИА "Новости"

«Этот преднамеренный удар по гражданскому объекту, где учатся и проживают дети, нанесенный в ночное время, когда общежитие было заполнено, был явно совершен с целью максимального количества жертв. Согласно международному гуманитарному праву, это является военным преступлением», — отметил Небензя.

В пятницу глава ЛНР Леонид Пасечник проинформировал об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По данным Следственного комитета (СК), удар наносился в ночное время с применением четырех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. В момент атаки в общежитии находились 86 учащихся и один работник. В результате происшествия ранения различной степени тяжести получили 39 детей, шесть человек погибли. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о теракте.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше