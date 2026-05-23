Небензя назвал удар ВСУ по колледжу в ЛНР военным преступлением

В пятницу глава ЛНР Леонид Пасечник проинформировал об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По данным Следственного комитета (СК), удар наносился в ночное время с применением четырех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. В момент атаки в общежитии находились 86 учащихся и один работник. В результате происшествия ранения различной степени тяжести получили 39 детей, шесть человек погибли. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о теракте.