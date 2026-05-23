Жителю Кузбасса вынесли приговор за нападение на полицейского

В Киселёвске Кемеровской области суд приговорил местного жителя к принудительным работам за нападение на сотрудника ГИБДД.
Об этом сообщает издание «Сiбдепо».
Инцидент произошёл ночью 24 сентября 2025 года на улице 50 лет Октября. Сотрудники ДПС остановили автомобиль из-за нарушения правил дорожного движения, после чего водитель попытался уехать, но его задержали.
Позже к полицейским подошли знакомые нарушителя. Они потребовали отпустить водителя, ругались и применили силу. После отказа сотрудников началась потасовка, во время которой полицейские сделали два предупредительных выстрела и использовали слезоточивый газ.
По материалам дела, 29-летний мужчина применил удушающий приём к инспектору и толкнул его в грудь.
Суд назначил мужчине один год и шесть месяцев принудительных работ. Также он выплатил потерпевшему компенсацию морального вреда.
Приговор пока не вступил в законную силу.
