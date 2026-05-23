Симоньян предложила помощь пострадавшим от удара ВСУ по колледжу в ЛНР

Главный редактор RT Маргарита Симоньян предложила помощь пострадавшим при атаке ВСУ на колледж в Старобельске.
Симоньян назвала атаку ВСУ на колледж чудовищной и заявила, что ждёт, когда виновные предстанут перед судом.
«Чудовищно, просто чудовищно, что они вытворяют. Жду не дождусь, когда мы будем видеть зачинщиков этого всего. Надеюсь, что это произойдёт, я имею в виду суд, до Страшного суда. Что сначала их ждёт суд гражданский. Столько погибших и без вести пропали. Царство Небесное», — сказала она.
Главред RT подчеркнула, что готова оказать помощь пострадавшим.
«Всё, что могу сказать: если кому-то чем-то могу помочь, пожалуйста, пишите, мы обязательно поможем с Тиграшей», — заключила она.
Президент России Владимир Путин назвал удар ВСУ по колледжу в ЛНР террористической атакой киевской хунты.
По его словам, в результате удара украинских военных по колледжу в ЛНР погибли шесть человек.