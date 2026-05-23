Киевский режим и его кураторы несут всю полноту ответственности за эскалацию боевых действий и срыв дипломатических усилий после атаки на Старобельск.
Об этом «Известиям» сообщили в МИД, комментируя террористическую атаку ВСУ по колледжу в Старобельске ЛНР.
«Совершив злодеяние против детей в Старобельске, киевский режим и его кураторы берут на себя всю полноту ответственности за эскалацию боевых действий и подрыв политико-дипломатических усилий по урегулированию конфликта», — заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва призывает мировое сообщество осудить теракт ВСУ в Старобельске.
Также он отметил, что удар в Старобельске не был случайным, три волны БПЛА били в одно место.
Президент России Владимир Путин назвал удар ВСУ по колледжу в ЛНР террористической атакой киевской хунты.
По его словам, в результате удара украинских военных по колледжу в ЛНР погибли шесть человек.