Выступления ряда европейских членов Совета Безопасности ООН являются глумлением над детскими жертвами. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
«Это даже не лицемерие или двойные стандарты, а откровенное глумление над детскими жертвами», — сказал дипломат.
Небензя отметил, что позиция представителей ЕС оскорбляет чувства всех пострадавших вне зависимости от стороны конфликта. По его словам, создается впечатление, что для некоторых западных стран существуют «жертвы, достойные сострадания, и те, кто его не заслуживает».
Напомним, 22 мая ВСУ нанесли удар по зданию колледжа и общежитию Старобельского колледжа. В этот момент там находились 86 подростков. В результате атаки погибло шесть человек.
Ранее KP.RU сообщал, что удар ВСУ по колледжу не мог быть случайностью или результатом работы средств противовоздушной обороны. Небензя подчеркнул, что рядом с учебным заведением в Старобельске нет никаких военных объектов.