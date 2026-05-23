Политолог Топорнин: в ЕС формируется тренд на диалог с Россией

Политолог, доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин заявил, что в Европе постепенно формируется общий тренд на переговоры с Россией.
Об этом он рассказал в беседе с «Газетой.Ru». По словам политолога, в Брюсселе понимают неизбежность диалога и сейчас пытаются действовать мягче и конструктивнее.
При этом он отметил, что санкции против Москвы пока не снимут, поскольку для этого нет соответствующих условий, а противоречия между сторонами сохраняются.
Политолог назвал текущую ситуацию «форточкой возможностей», но подчеркнул, что она не означает быстрого перехода к полноценному сближению.
Ранее Топорнин выразил мнение, что экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель — самый оптимальный выбор для роли переговорщика по Украине.