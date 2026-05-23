ВСУ ударили по школе и администрации в Энергодаре

ВСУ нанесли удар по школе и два удара по зданию администрации в Энергодаре, никто не пострадал.
Об этом сообщил глава города Максим Пухов.
По его словам, атаки на город не прекращаются. Помимо учебного заведения и административного здания, украинские военные поразили вышки сотовой связи. Повреждения также получили несколько гражданских автомобилей.
Глава Энергодара добавил, что под постоянными обстрелами находится одна из дорог, ведущих в город. При этом система ПВО продолжает боевую работу.
Он также отметил, что более десяти вражеских дронов были подавлены или сбиты на подлёте либо непосредственно в черте города.
Ранее пять БПЛА были сбиты в Севастополе, никто не пострадал, повреждений не зафиксировано.