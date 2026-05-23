США призвали к прекращению огня после удара ВСУ в ЛНР

Как уточняется, ВСУ в ночь на 22 мая нанесли удар с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета. В момент атаки в зданиях находились 86 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. По предварительным данным, жертвами удара стали шесть человек, 15 числятся пропавшими без вести, число пострадавших возросло до 39. Президент России Владимир Путин отметил, что атака не была случайной, указав на 16 запущенных ВСУ беспилотников. Глава государства поручил Министерству обороны РФ подготовить предложения по ответным действиям.