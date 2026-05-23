США призвали к прекращению огня после удара ВСУ в ЛНР

Заместитель постоянного представителя США при ООН Тэмми Брюс на заседании Совета Безопасности призвала к немедленному и всеобъемлющему прекращению огня после сообщений о погибших и раненых в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по колледжу в Старобельске (ЛНР).

Источник: РИА "Новости"

«Мы следим за сообщениями о погибших и раненых в Луганске минувшей ночью. Многие вопросы относительно этой атаки остаются без ответа», — заявила дипломат.

«Пока мы ожидаем ответов на эти вопросы, мы подчеркиваем необходимость немедленного и всеобъемлющего прекращения огня как средства достижения прочного переговорного завершения войны», — добавила Брюс.

Как уточняется, ВСУ в ночь на 22 мая нанесли удар с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета. В момент атаки в зданиях находились 86 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. По предварительным данным, жертвами удара стали шесть человек, 15 числятся пропавшими без вести, число пострадавших возросло до 39. Президент России Владимир Путин отметил, что атака не была случайной, указав на 16 запущенных ВСУ беспилотников. Глава государства поручил Министерству обороны РФ подготовить предложения по ответным действиям.

