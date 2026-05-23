«Мы прорвёмся»: Сихарулидзе после переизбрания ждёт допуска юниоров на турниры ISU и готов отстаивать их права в CAS

Антона Сихарулидзе переизбрали президентом ФФККР. Конкурентов на выборах у олимпийского чемпиона не было, а его назначение встретили в спортивном сообществе с одобрением и надеждой на скорое восстановление россиян в правах на международном уровне. Cам глава федерации не стал делать обнадёживающих заявлений на этот счёт. Кроме того, он подтвердил возвращение Камилы Валиевой и Александры Трусовой в профессиональный спорт, рассказал о приезде в Россию хореографа Бенуа Ришо и пожелал удачи Александру Плющенко, который ранее сменил спортивное гражданство.
Отчётно-выборная конференция Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) завершилась победой Антона Сихарулидзе на президентских выборах. В отсутствие конкурентов все делегаты отдали голос за действующего главу, который философски отнёсся к заранее известному результату.
«Приятно, что все мои коллеги из 77 регионов нашей страны доверили мне дальше помогать фигурному катанию. Сказал им, что надеюсь, это от души. Я люблю этот вид спорта, ребят. Очень хотел бы продолжить эту работу», — приводит его слова РИА Новости.
Своим приоритетом на посту он, как и большинство других глав отечественных спортивных организаций, назвал возвращение россиян на международную арену и воспитание нового поколения талантливых фигуристов.
«Для меня было бы важно, чтобы мы смогли в течение четырех лет подготовить ребят к Олимпиаде 2030 года. И доказать, что мы умеем кататься… Развиваться, расти спортсмен может только в жесткой конкуренции, когда соревнуется с сильнейшими спортсменами мира. Как люди покоряют Олимп — в этом весь спорт. Мы являемся частью мирового спорта», — подчеркнул он.
Назвать приблизительные сроки полноценного восстановления статуса сборной пока не представляется возможным, однако решения по судьбе юниоров в федерации ожидают уже весной или начале лета.
«Очень надеюсь, что шансы с юниорами категорически велики. Если МОК тоже выпустит свою декларацию с рекомендации снять санкции, это будет иметь огромное значение и тоже продвинет наш вопрос. Диалог с ISU идёт, надеюсь, это не пустые слова. Они смотрят с уважением и восхищением смотрят на наши соревнования, полные трибуны зрителей. Мы развиваем фигурное катание как никто другой. Неужели это не является критерием для нашего допуска? Они действительно это видят, это правда. Возможно, это кого-то и подбешивает, ладно. Мне кажется, мы прорвёмся», — добавил Сихарулидзе.
Кроме того, он отметил, что ФФККР единственной из зимних федераций удалось создать условия для выступления на Олимпиаде в Милане без судебных разбирательств. Тем не менее, в случае отказа по снятию санкций федерация может задуматься о подачи заявления в CAS.
Вдобавок он анонсировал свою поездку на июньский совет ISU, где предложит российских представителей в технические комитеты и обсудит с коллегами ряд нововведений.
«Важный конгресс, будут избирать президента. Также идёт обсуждение, что могут быть озвучены достаточно серьёзные изменения в правилах. Мы пропагандируем азартное, техническое фигурное катание, где много сложных элементов, четверных прыжков, выбросов. Мировое фигурное катание сейчас — это о балансе между сложностью и компонентами. Я за семь (прыжковых элементов в произвольной программе, а не шесть). Мы далеко не единственные, кто говорит о том, что нельзя снижать сложность», — отметил Сихарулидзе.
Не менее острым стало обсуждение смены молодыми фигуристами спортивного гражданства. За сутки до отчётно-выборной конференции под флаги иностранных государств перешли сразу трое фигуристов. По словам Сихарулидзе, Азербайджан давно проявлял интерес к переходу Вероники Жилиной, и федерация со спокойной душой отпустила спортсменку. А Александру Плющенко, который получил паспорт той же страны, он пожелал удачи.
«Решение принимают родители, поскольку он несовершеннолетний. Мы абсолютно легитимно дали ему возможность выступать за эту страну, он не нарушил никаких правил. Дай бог, он сможет себя там реализовать. Мы за то, чтобы ребята развивались, не нарушая правил», — отметил Сихарулидзе.
Куда меньше подробностей оказалось касательно Софьи Муравьёвой, которая недавно прекратила сотрудничество с Алексеем Мишиным и публично ушла из сборной. По информации СМИ, спортсменка ждала предложения от Франции, однако ни одна из иностранных федераций не направляла запросы о призёре чемпионата России.
«Она пришла и написала заявление о выходе из сборной. С тех пор я не знаю, где она находится и что делает. Никаких заявлений и предложений о ее переходе не было. Насколько я знаю, у нее также нет документов от других стран (которые позволили бы ей прикрепиться к другой сборной)», — сказал Сихарулидзе.
Глава Федерации не обошёл стороной и двух именитых фигуристок: Камилу Валиеву и Александру Трусову. По его словам, девушки намерены вернуться в следующем спортивном сезоне и подали соответствующие заявления.
«Судя по тому, что я видел на шоу и разных мероприятиях, они вполне в порядке и, думаю, могут составить серьёзную конкуренцию», — уверен он.
Примечательно, что обе спортсменки в межсезонье поработали с известным хореографом Бенуа Ришо. Как отметил Сихарулидзе, организацией приезда француза в Россию занималась в том числе и Федерация.
«С уважением относимся к тому, что он делает. Ребята говорят, что им интересно с ним работать. Их никто не заставляет, это их решение», — отметил олимпийский чемпион.
Кроме того, Сихарулидзе опроверг слухи о объединении федераций с конькобежным спортом и затронул вопрос популярности фигурного катания в России и привел статистику просмотров. По данным ФФККР, прошлый сезон по телевидению посмотрели 50 миллионов сограждан, а в онлайн-пространстве около 250 миллионов пользователей заходили на различные страницы, посвященные фигурному катанию.
«Мы рады этому, люди интересуются фигурным катанием, им интересны соревнования. Это плоды нашей работы», — заявил он.
Впрочем, далеко не все смогли дать оценку его команде за время у руля организации. Так, Ирина Роднина не уверена, что вид спорта добился прогресса при действующем главе, поскольку достижения на международной арене отсутствуют, а работа внутри страны во многом завязана на членах сборной.
В свою очередь, обозреватель RT Елена Вайцеховская безальтернативное переназначение встретила с двоякими ощущениями.
«Можно сказать, что олимпийский чемпион оказался настолько хорош на этом посту, что никому и в голову не могло прийти рассматривать какую-то иную кандидатуру. А можно сказать иначе: что в отечественном спорте, несмотря на все текущие проблемы, просто не находится человека, способного более эффективно отстаивать интересы России на международном уровне и вести политику, с которой считались бы не только внутри страны», — написала Вайцеховская.
Тем не менее, она не исключает, что вопрос допуска отечественных атлетов не зависел от влиятельности федерации, однако со стороны позиция её руководителя выглядела «как банальная боязнь проявлять ту или иную инициативу».
«Плох или хорош был Сихарулидзе на президентском посту, на самом деле сейчас обсуждать бессмысленно. Думаю, он сам лучше, чем кто другой, понимает разницу между тем, что хотелось сделать, и тем, что получилось. Поэтому пожелать хочется одного: удачи в корректировке ошибок и большого терпения», — добавила она.
Впрочем, большинство коллег выразили слова поддержки. Так, Наталья Бестемьянова уверена, что назначение пойдёт на благо организации, а Татьяна Тарасова считает, что олимпийский чемпион пользуется большим доверием.
«Я за него, за Антона. Если он что‑то говорит, значит, сделает. Он свою работу точно знает, так что дальше все будет ещё лучше. Он со всей серьёзностью подходит к своим обязанностям. Видно, что он профессионал в этом деле», — отметила она.
Кроме того, заслуженный тренер СССР встала на защиту функционера и посоветовала всем недовольным выйти из интернета и «открыть рот на любом из собраний». Сам же Сихарулидзе указал на неквалифицированность большинства критиков.
«Когда мне это попадается, становится страшно и неприятно. Я достаточно спокойно к этому отношусь, но, к сожалению, зачастую это не по делу. Возможно, где‑то я сам недостаточно точно выразил свою мысль, ориентируясь на профессиональную аудиторию. А возможно, кто‑то просто неправильно меня понял. Я спокойно к этому отношусь. Но кому приятно читать критику в свой адрес? Мне — неприятно», — подчеркнул он.