Специалист по банкротству Потапова: через МФЦ списывают только заявленные долги

Специалист по банкротству физических лиц и реструктуризации долгов гражданина Наталия Потапова заявила, что внесудебное банкротство через МФЦ подходит не всем должникам.
Такое мнение она высказала в комментарии ИА RuNews24.ru.
«Данная процедура становится массовой, потому что это бесплатно», — отметила Потапова.
Она пояснила, что после включения сведений о должнике в ЕФРСБ прекращается начисление штрафов, пеней и процентов, а исполнительные производства приостанавливаются.
При этом Потапова предупредила о рисках: при внесудебном банкротстве списываются только заявленные долги. Если человек забыл указать кредитора или ошибся в сумме, задолженность может сохраниться. Кроме того, кредиторы могут попытаться перевести процедуру в суд, если найдут имущество, доход или нарушение условий.
Ранее бывший финансовый омбудсмен Ассоциации российских банков Павел Медведев в беседе с НСН рассказал, что россиянам стали чаще отказывать в процедуре банкротства из-за участившихся случаев мошенничества.