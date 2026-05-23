Европейские представители в ООН не считают детей и студентов в РФ людьми. Об этом в пятницу, 22 мая, высказался постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Ранее он раскритиковал европейские страны в Совете безопасности ООН, которые в своих выступлениях на заседании по Старобельску умолчали о детях, погибших там в результате атаки ВСУ. Дипломат сказал, что Европейские члены Совбеза ООН глумятся над жертвами среди детей.
— Как мы дожили вообще до того, что представители европейских стран не считают детей и молодых студентов в Старобельске, жителей Донбасса и в целом России людьми? Это лишает человеческого лица не их, а вас, сидящих в этом зале. Неужели вам самим не стыдно нести то, что мы сейчас слышим? — заявил Небензя во время заседания СБ ООН в связи с атакой украинских военных по Старобельску, передает РИА Новости.
В тот же день официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что организация осуждает любые нападения на гражданское население. Так он прокомментировал удар Вооруженных сил Украины по колледжу в Старобельске в Луганской Народной Республике.
Ночью 22 мая ВСУ нанесли удар по территории общежития в Старобельске с помощью четырех БПЛА, в тот момент в здании находились 86 учащихся и один работник. Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».