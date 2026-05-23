Адвокат Высоцкая: термина «врачебная ошибка» нет в законе

Адвокат Кристина Высоцкая заявила, что понятие «врачебная ошибка» не закреплено в российском законодательстве как самостоятельный термин.

В беседе с ИА RuNews24.ru эксперт пояснила, что в широком смысле под врачебной ошибкой понимают неправильное или несвоевременное действие либо бездействие, которое повлекло вред здоровью.

«Важно различать врачебную ошибку, обусловленную виновными действиями, и неблагоприятный исход из-за объективных причин», — отметила Высоцкая.

Она подчеркнула, что для установления этой границы требуется независимая судебная экспертиза. Именно она помогает оценить, соответствовали ли действия врача стандартам, правильно ли были проведены диагностика и лечение и есть ли причинно-следственная связь между действиями медика и последствиями.

Адвокат посоветовала пациентам своевременно собирать доказательства: копии медицинской карты, анализов, протоколов операций, договора и платёжных документов. До суда, по её словам, можно направить письменную претензию главному врачу, обратиться в Росздравнадзор, а при платных услугах — в Роспотребнадзор.

Ранее юрист Алексей Князев рассказал о порядке действий для возмещения ущерба от клиник при врачебных ошибках.