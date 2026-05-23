Удар по колледжу в Старобельске свидетельствует о нежелании Киева искать политико-правовые пути урегулирования конфликта. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
«Украинская сторона демонстрирует полное нежелание достигать договоренностей и искать вариант политико-правового разрешения конфликта. Зеленского более чем устраивает продолжение конфликта», — сказал дипломат «Известиям».
Мирошник связал изменение позиции Киева с решением о выделении Украине кредита в размере 90 миллиардов евро. Он подчеркнул, что после разблокировки финансирования стремление украинской стороны к переговорам пропало.
Ранее KP.RU сообщал, что решение ЕС предоставить Украине кредит в размере 90 млрд евро идет в ущерб европейским гражданам. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Киев надо не деньгами снабжать, а отучить воровать. Однако это невозможно.