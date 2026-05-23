В Тобольске вынесли приговор директору детсада после гибели ребёнка

В Тобольске Тюменской области суд назначил директору детского сада три года лишения свободы условно по делу о гибели воспитанницы.
Об этом сообщает ИА «Тюменская линия» со ссылкой на СУ СК России по региону.
Суд установил, что руководитель учреждения допустила серьёзные нарушения при исполнении служебных обязанностей. В частности, на территории детского сада не была обеспечена безопасность детей.
Трагедия произошла 4 мая 2023 года во время утренней прогулки младшей группы. Девочка погибла от механической асфиксии в домике-беседке.
