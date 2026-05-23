В Роспотребнадзоре напомнили о признаках безопасного пляжа

Начальник отдела надзора по коммунальной гигиене управления Роспотребнадзора по Московской области Ольга Старкова напомнила, что официальные зоны отдыха у воды должны пройти обязательную проверку.
Об этом сообщает 360.ru.
По словам Старковой, пляж должен иметь санитарно-эпидемиологическое заключение о безопасности водоёма, а места для купания определяют органы местного самоуправления.
«Хозяйствующие субъекты, которые осуществляют и будут осуществлять эксплуатацию зоны рекреации у воды, обязаны в соответствии с требованиями санитарного законодательства проводить исследования качества воды и почвы», — отметила она.
Старкова пояснила, что воду проверяют по микробиологическим, санитарно-химическим, паразитологическим и вирусологическим показателям. Песок и почву дополнительно исследуют на наличие паразитов, а результаты проверок еженедельно публикуют на сайте Роспотребнадзора.
Она добавила, что на безопасном пляже должны быть душевые, раздевалки, туалеты, урны и ежедневная уборка.
