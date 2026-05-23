Сомнолог Царёва: бессонница часто бывает симптомом других нарушений

Врач-сомнолог и невролог Елена Царёва заявила, что бессонница в большинстве случаев возникает как симптом других нарушений, которые требуют лечения.

Об этом она рассказала в беседе с 360.ru. По словам врача, на качество сна могут влиять гормональные сбои, заболевания эндокринной системы, состояние щитовидной железы, уровень витамина D, ферритина и работа почек.

«В 90% случаев бессонница возникает как симптом, а лечения требует причина, которая её вызывает. Сделать это без углублённого исследования невозможно», — предупредила Царёва.

Она пояснила, что воспаление щитовидной железы может смещать циркадные ритмы, а гипотиреоз — провоцировать остановки дыхания во сне из-за отёка горла.

Кроме того, нарушения сна могут быть связаны с синдромом беспокойных ног.

Царёва добавила, что на бессонницу влияет и психическое состояние.

Ранее врач-невролог, специалист по лечению тревожных расстройств Юлия Прокофьева в разговоре с РИАМО предупредила, что интенсивные вечерние тренировки могут ухудшать качество сна.