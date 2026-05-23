Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

РИА Новости: Фидан и Аракчи обсудили переговоры Вашингтона и Тегерана

Глава МИД Турции Хакан Фидан по телефону обсудил со своим иранским коллегой Аббасом Аракчи переговорный процесс между Тегераном и Вашингтоном.

Глава МИД Турции Хакан Фидан по телефону обсудил со своим иранским коллегой Аббасом Аракчи переговорный процесс между Тегераном и Вашингтоном.

Об этом сообщил РИА Новости источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

По его словам, разговор министров состоялся в пятницу, 22 мая. Стороны затронули ход переговоров между Ираном и США.

«Министр иностранных дел Хакан Фидан в пятницу провёл телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи», — подтвердил собеседник.

Ранее Axios сообщил, что президент США Дональд Трамп всерьёз рассматривает возможность нанесения новых ударов по Ирану, если в переговорах в последнюю минуту не удастся достичь прогресса.

Узнать больше по теме
Биография Хакана Фидана
Хакан Фидан — турецкий государственный деятель и дипломат, занимающий пост министра иностранных дел Турции. Ранее он более десяти лет возглавлял Национальную разведывательную организацию Турции (MIT) и был одним из самых влиятельных представителей силового блока страны. Подробности биографии политики — в нашем материале.
Читать дальше