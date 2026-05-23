РИА Новости: Фидан и Аракчи обсудили переговоры Вашингтона и Тегерана

Глава МИД Турции Хакан Фидан по телефону обсудил со своим иранским коллегой Аббасом Аракчи переговорный процесс между Тегераном и Вашингтоном.
Об этом сообщил РИА Новости источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.
По его словам, разговор министров состоялся в пятницу, 22 мая. Стороны затронули ход переговоров между Ираном и США.
«Министр иностранных дел Хакан Фидан в пятницу провёл телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи», — подтвердил собеседник.
Ранее Axios сообщил, что президент США Дональд Трамп всерьёз рассматривает возможность нанесения новых ударов по Ирану, если в переговорах в последнюю минуту не удастся достичь прогресса.