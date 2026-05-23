Австрийский космонавт рассказал, как пригласил вдову Гагарина на танец

Фибек рассказал, как пригласил вдову Гагарина на танец на конгрессе в Вене.

Источник: © РИА Новости

ВЕНА, 23 мая — РИА Новости. Космонавт из Австрии Франц Фибек в интервью РИА Новости вспомнил, как пригласил вдову Гагарина — Валентину — на танец.

Собеседник агентства рассказал, что познакомился с семьей Гагарина на конгрессе астронавтов в Вене в 1993 году, который он организовал от Ассоциации участников космических полетов (Association of Space Explorers). По словам австрийского космонавта, вдова Гагарина во время мероприятия держалась сдержанно и немного застенчиво, и он периодически интересовался ее самочувствием.

«А в последний день был прощальный вечер с танцами. И я подумал: попробую пригласить ее на танец — согласится ли она. И она согласилась. Для многих это было неожиданно», — поделился Фибек.

Он добавил, что ему это запомнилось. «Я увидел, что ей стало комфортнее и что она действительно получает удовольствие от вечера. Я был этому очень рад», — отметил космонавт.

Фибек совершил полет на советскую орбитальную станцию «Мир» в 1991 году. Вместе с австрийцем в экипаже находились советские космонавты Александр Волков и Токтар Аубакиров. Фибек провел на орбите почти восемь суток, выполняя научные эксперименты в области космической медицины, физики и космических технологий. Это был первый и пока единственный космический полет гражданина Австрии.