Депутат Скрозникова напомнила об уголовной ответственности за поддельный диплом

Депутат Госдумы Анна Скрозникова напомнила, что покупка и использование поддельного диплома о высшем образовании может повлечь уголовную ответственность.

Об этом она рассказала в разговоре с Life.ru. По словам депутата, отвечает не только изготовитель фальшивого документа: приобретение и последующее использование такого диплома образует самостоятельный состав преступления по статье 327 Уголовного кодекса.

«Покупатель несёт ответственность независимо от продавца», — подчеркнула Скрозникова.

Она отметила, что поддельные документы об образовании сейчас можно быстро выявить через федеральный реестр ФИС ФРДО, который ведёт Рособрнадзор. Проверка доступна бесплатно работодателям и гражданам: для этого нужно ввести фамилию, серию, номер и год выдачи диплома.

Ранее россиянам рассказали, как не быть обманутым мошенниками при покупке онлайн-курсов.