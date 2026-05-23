Небензя: европейцы в ООН глумятся над жертвами удара ВСУ

Небензя подчеркнул, что удар был преднамеренным, поскольку наносился ночью, когда здание было заполнено людьми. По состоянию на 15:00, по его словам, погибли шесть человек, более 40 детей получили ранения различной степени тяжести, некоторые находятся в больнице в критическом состоянии. Постпред допустил, что число пострадавших может возрасти. Российская сторона призывает международные структуры осудить удар Киева по общежитию, добавил он.