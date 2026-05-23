Небензя: европейцы в ООН глумятся над жертвами удара ВСУ

Соответствующее заявление прозвучало на экстренном заседании СБ ООН, созванном по инициативе российской стороны в связи с ударом Вооруженных сил Украины по общежитию в Луганской Народной Республике.
«Это даже не лицемерие или двойные стандарты, а откровенное глумление над детскими жертвами», — сказал Небензя.
Дипломат отметил, что никто из европейских коллег по Совету Безопасности не упомянул гибель детей. По его словам, на заседании «уровень цинизма зашкаливает».
«Как мы дожили вообще до того, что представители европейских стран не считают детей и молодых студентов в Старобельске, жителей Донбасса и в целом России людьми? <..> Неужели вам самим не стыдно нести то, что мы сейчас слышим?» — добавил постпред.
Как сообщается, ВСУ 22 мая нанесли удар по учебному корпусу и общежитию Старобельского колледжа. В момент атаки в зданиях находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В результате обстрела пятиэтажное здание общежития обрушилось до второго этажа.
Небензя подчеркнул, что удар был преднамеренным, поскольку наносился ночью, когда здание было заполнено людьми. По состоянию на 15:00, по его словам, погибли шесть человек, более 40 детей получили ранения различной степени тяжести, некоторые находятся в больнице в критическом состоянии. Постпред допустил, что число пострадавших может возрасти. Российская сторона призывает международные структуры осудить удар Киева по общежитию, добавил он.