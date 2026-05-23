Представитель Европы для будущих переговоров с Москвой не будет придерживаться пророссийской позиции. Об этом заявил посол России в Германии Сергей Нечаев в интервью ИС «Вести».
Нечаев добавил, что в Евросоюзе пока продолжаются обсуждения по поводу кандидатуры переговорщика. Среди возможных претендентов называются различные политические деятели, в том числе представители Германии.
Напомним, 7 мая председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что Европейский союз готовится к возможным переговорам с Россией и президентом Владимиром Путиным по вопросу конфликта на Украине.
Позже Путин выразил надежду на возобновление отношений с некоторыми странами ЕС в будущем. Он назвал оптимальным переговорщиком между Москвой и Европой экс-канцлера Германии Герхарда Шредера. Глава государства считает, что диалог между РФ и ЕС возможен.