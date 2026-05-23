Нечаев: кандидат ЕС на переговоры с Россией не будет пророссийским

Нечаев сообщил, что в ЕС обсуждают кандидатуру представителя для контактов с РФ.

Источник: Комсомольская правда

Представитель Европы для будущих переговоров с Москвой не будет придерживаться пророссийской позиции. Об этом заявил посол России в Германии Сергей Нечаев в интервью ИС «Вести».

Нечаев добавил, что в Евросоюзе пока продолжаются обсуждения по поводу кандидатуры переговорщика. Среди возможных претендентов называются различные политические деятели, в том числе представители Германии.

Напомним, 7 мая председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что Европейский союз готовится к возможным переговорам с Россией и президентом Владимиром Путиным по вопросу конфликта на Украине.

Позже Путин выразил надежду на возобновление отношений с некоторыми странами ЕС в будущем. Он назвал оптимальным переговорщиком между Москвой и Европой экс-канцлера Германии Герхарда Шредера. Глава государства считает, что диалог между РФ и ЕС возможен.

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше