Российских штурмовиков учат выживать при атаках дронов на передовой

ЛУГАНСК, 23 мая — РИА Новости. Инструкторы 164-й бригады ВС РФ учат штурмовиков противодействовать атакам FPV-дронов противника, повышая выживаемость бойца на поле боя, рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным «Богомол».
Прибывших в зону спецоперации штурмовиков 25-й армии группировки войск «Запад» обучают защищаться от FPV-дронов в условиях, максимально приближенных к боевым, имитируя при помощи учебных беспилотников реальные налеты.
«Когда человек прибыл на фронт, он еще не видел FPV-дроны ни разу, и не понимает, что это такое. Здесь он проходит подготовку, изучая, как правильно действовать против них. Как ему правильно действовать и как маневрировать при налете дронов противника», — рассказал «Богомол».
Собеседник агентства отметил, что во время данной подготовки каждый штурмовик помещается в условия, максимально приближенные к боевым. Боец испытывает физические нагрузки, усталость, отдышку и все равно должен суметь прицельно стрелять по летающим целям.
По словам «Богомола», в подготовке используются именно FPV-дроны с подвешенными на них мишенями, чтобы после обучения штурмовик мог поражать цели с такими же характеристиками, как у тех дронов противника, с которыми он столкнется на передовой.
«Здесь мы обучаем бойцов самому основному, что может действительно пригодится на передовой, а именно маневренности и меткости», — подытожил «Богомол».