Синоптик Ильин: в Москве на следующей неделе похолодает до +13 °C

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что на следующей неделе в Москве почти каждый день будут идти дожди.
Об этом он рассказал в беседе с сайтом «Москва 24». По словам специалиста, 23 и 24 мая температура в столичном регионе понизится до +20…+25 °C, а с 25 мая похолодание усилится.
«С 25-го числа, то есть в начале следующей недели, температура начнёт понижаться, и практически каждый день будут идти дожди», — сказал Ильин.
В свою очередь в Кемеровском гидрометцентре сообщили изданию «Сiбдепо», что в Кузбассе в июне средняя температура составит +15…+20 °C, что соответствует климатической норме.
В начале месяца в регионе ожидается неустойчивая погода: ночью от 0…+5 °C, местами возможны заморозки до 0…−5 °C, днём — от +9…+14 °C до +17…+22 °C.
В середине и конце июня станет теплее: в отдельные дни воздух может прогреться до +28…+33 °C.
Ранее педиатр Ольга Татаркина предупредила, что детский организм переносит перегрев тяжелее взрослого, а тепловой и солнечный удары могут развиваться стремительно.