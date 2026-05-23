Кадровый эксперт Варакин назвал навыки для адаптации на рынке труда

Кадровый эксперт Илья Варакин рассказал, что ряд компаний пересматривают структуру затрат и отказываются от избыточных административных функций.

Об этом он заявил в беседе с Радио «Комсомольская правда». По словам эксперта, такая оптимизация особенно заметно отражается на офисных подразделениях.

Варакин отметил, что для адаптации к новым условиям важно сохранять стабильную профессиональную занятость и накапливать опыт, который можно монетизировать.

Кроме того, он посоветовал развивать прикладные «ручные» навыки для разовых или дополнительных работ и постоянно следить за появлением новых профессий и направлений.

«Вот имея эти три весла, ваша лодка будет всегда плыть», — сказал эксперт.

Ранее юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов в беседе с 360.ru рассказал, что нерабочие праздничные дни в мае исключаются из отпуска и не подлежат оплате.