Кадровый эксперт Варакин назвал навыки для адаптации на рынке труда

Кадровый эксперт Илья Варакин рассказал, что ряд компаний пересматривают структуру затрат и отказываются от избыточных административных функций.
Об этом он заявил в беседе с Радио «Комсомольская правда». По словам эксперта, такая оптимизация особенно заметно отражается на офисных подразделениях.
Варакин отметил, что для адаптации к новым условиям важно сохранять стабильную профессиональную занятость и накапливать опыт, который можно монетизировать.
Кроме того, он посоветовал развивать прикладные «ручные» навыки для разовых или дополнительных работ и постоянно следить за появлением новых профессий и направлений.
«Вот имея эти три весла, ваша лодка будет всегда плыть», — сказал эксперт.
