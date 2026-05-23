Конференция ДНЯО в третий раз не смогла принять итоговый документ

Участники Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в третий раз подряд не сумели согласовать итоговый документ, объявил председатель конференции До Хунг Вьет.
Он констатировал, что, несмотря на максимальные усилия, конференция не в состоянии достичь консенсуса по основной работе.
«Конференция не в состоянии достичь согласия по своей основной работе. Поскольку теперь это очевидно, я не намерен выносить документ на принятие», — сказал До Хунг Вьет.
29 апреля США отклонили инициативу России о сохранении наследия договора об СНВ.