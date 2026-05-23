Обломки БПЛА вызвали пожар на нефтебазе в Новороссийске

В Новороссийске обломки беспилотников упали на территорию нефтебазы, что привело к возгоранию технических и административных зданий, пострадавших нет.

Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

По его данным, фрагменты БПЛА упали также на территории топливного терминала. Вспыхнувший огонь охватил несколько построек, однако, по предварительной информации, никто не пострадал.

На месте происшествия работают оперативные и специальные службы, которые занимаются ликвидацией последствий.

22 мая мирная жительница Макеевки в Донецкой Народной Республике погибла при крупном пожаре на территории кондитерской компании, который возник после атаки беспилотников Вооружённых сил Украины.

