Депутат Нилов связал зацеперство с желанием подростков получить лайки

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что детям необходимо объяснять смертельную опасность зацеперства на разных уровнях — в семье, школе и ближайшем окружении.
Об этом он рассказал в интервью Общественной Службе Новостей.
По словам Нилова, подростки могут идти на такой риск по разным причинам: из-за желания получить адреналин, привлечь внимание сверстников или снять видео для соцсетей.
«То, что это опасно, — это факт. То, что к смерти это может привести, — это факт», — подчеркнул депутат.
Он отметил, что говорить с детьми о последствиях такого поведения должны родители, школа, близкие и старшие. Чем больше источников такой информации, добавил Нилов, тем лучше.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге подростка госпитализировали в тяжёлом состоянии после происшествия на железной дороге в Петродворцовом районе.