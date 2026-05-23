Белоусов: некоторые страны пытались сорвать обзорную конференцию ДНЯО в ООН

ООН, 23 мая. /ТАСС/. Несколько государств прибыли на обзорную конференцию Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) с целью свести политические счеты, несмотря на это, конференция выполнила свой мандат. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов на 11-й обзорной конференции ДНЯО.
«Наша делегация выражает глубочайшее сожаление в связи с тем, что проект итогового документа не был вынесен на принятие, — заявил дипломат. — К сожалению, не все государства — участники ДНЯО участвовали в конференции в интересах сохранения договора, обеспечения его устойчивости и целостности, а также укрепления режима ядерного нераспространения».
«Как и четыре недели назад, большая группа делегаций прибыла в Нью-Йорк с единственной целью — свести политические счеты со своими культурными и цивилизационными оппонентами, — добавил Белоусов. По его словам, “несмотря на их попытки сорвать конференцию, главное мероприятие текущего обзорного цикла выполнило свой мандат по рассмотрению выполнения ДНЯО”.