Один человек госпитализирован после атаки дронов на Новороссийск

Один человек пострадал и был доставлен в больницу в результате падения обломков беспилотников в Новороссийске.
Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края.
Как уточнили в штабе, мужчина находился на одной из улиц в момент падения фрагментов.
Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.
Ранее оперштаб сообщил, что в Новороссийске обломки беспилотников упали на территорию нефтебазы, что привело к возгоранию технических и административных зданий, пострадавших нет.