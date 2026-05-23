Обломки беспилотника повредили хозпостройки в Анапе

Фрагменты сбитого беспилотника упали на частное домовладение в хуторе Весёлая Гора под Анапой.
По данным оперштаба Краснодарского края, обломки БПЛА рухнули на территории частного домовладения. В результате падения повреждения получили хозяйственные постройки.
Никто из людей не пострадал. На месте происшествия работают оперативные и специальные службы.
Ранее оперштаб сообщил, что один человек пострадал и был доставлен в больницу в результате падения обломков беспилотников в Новороссийске.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше