AP: пожар и взрыв произошли на верфи в Нью-Йорке

Минимум 16 человек пострадали в результате пожара и последовавшего взрыва на судостроительной верфи в Нью-Йорке.

Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на спасателей.

Инцидент произошёл на верфи на острове Статен-Айленд. Прибывшие на место пожарные приступили к тушению, однако примерно через 50 минут прогремел взрыв.

По уточнённым данным, три человека получили серьёзные травмы. Среди тяжело пострадавших — двое пожарных.

«Пожар и взрыв на судостроительной верфи на Статен-Айленд в Нью-Йорке привёл к травмам по меньшей мере у 16 человек, включая трёх с серьёзными травмами», — говорится в сообщении пожарной службы.

18 февраля в результате взрыва в церкви в Бунвилле на севере штата Нью-Йорк пострадали пять человек.