AP: пожар и взрыв произошли на верфи в Нью-Йорке

Минимум 16 человек пострадали в результате пожара и последовавшего взрыва на судостроительной верфи в Нью-Йорке.
Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на спасателей.
Инцидент произошёл на верфи на острове Статен-Айленд. Прибывшие на место пожарные приступили к тушению, однако примерно через 50 минут прогремел взрыв.
По уточнённым данным, три человека получили серьёзные травмы. Среди тяжело пострадавших — двое пожарных.
«Пожар и взрыв на судостроительной верфи на Статен-Айленд в Нью-Йорке привёл к травмам по меньшей мере у 16 человек, включая трёх с серьёзными травмами», — говорится в сообщении пожарной службы.
