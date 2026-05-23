Axios: Трамп склоняется к возобновлению ударов по Ирану

ВАШИНГТОН, 23 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп склоняется к нанесению новых ударов по Ирану из-за разочарования по поводу хода переговоров. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.
По их данным, американский лидер в пятницу утром провел совещание с участием вице-президента страны Джей Ди Вэнса, главы Пентагона Пита Хегсета, главы ЦРУ Джона Рэтклиффа и других членов администрации, во время которого ему «доложили о статусе переговоров и различных сценариях в случае их провала». Как отметил источник портала, Трамп в последние несколько дней «становится все сильнее разочарован ходом переговоров». По свидетельству источников Axios, во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху во вторник Трамп выражал готовность «дать дипломатии еще один шанс», но «к вечеру четверга склонялся к тому, чтобы отдать приказ об ударе».
«Источник, близкий к Трампу, сообщил, что президент упоминал возможность окончательной, “решающей” крупной военной операции, по итогам которой он может объявить победу и закончить войну», — пишет Axios. По свидетельству его источников, Трамп «всерьез рассматривает возможность нанесения новых ударов, что исключило бы возможность прорыва на переговорах в последнюю минуту».
США и Израиль начали войну против Ирана 28 февраля. 7 апреля Трамп объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня с исламской республикой. По данным Тегерана, за 40 дней войны в результате американо-израильских ударов погибли 3 375 иранцев. 11 апреля Тегеран и Вашингтон провели переговоры в Исламабаде, однако стороны не достигли соглашения по вопросу о долгосрочном урегулировании конфликта из-за ряда противоречий. 21 апреля лидер США объявил о намерении продлить режим прекращения огня с Ираном. Как сообщило иранское государственное телевидение, Тегеран не намерен признавать объявленное Вашингтоном в одностороннем порядке продление режима прекращения огня и будет поступать в соответствии со своими интересами.