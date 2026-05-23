Axios: Трамп склоняется к возобновлению ударов по Ирану

По их данным, американский лидер в пятницу утром провел совещание с участием вице-президента страны Джей Ди Вэнса, главы Пентагона Пита Хегсета, главы ЦРУ Джона Рэтклиффа и других членов администрации, во время которого ему «доложили о статусе переговоров и различных сценариях в случае их провала». Как отметил источник портала, Трамп в последние несколько дней «становится все сильнее разочарован ходом переговоров». По свидетельству источников Axios, во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху во вторник Трамп выражал готовность «дать дипломатии еще один шанс», но «к вечеру четверга склонялся к тому, чтобы отдать приказ об ударе».