Шувалов: на юге Восточной Сибири в выходные пройдёт мокрый снег

На юг Восточной Сибири в выходные придётся эпицентр холода, в горах ожидается мокрый снег, а ночные температуры могут опуститься до −5 °C, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
Об этом Шувалов рассказал РИА Новости.
По его словам, самые яркие температурные аномалии придутся именно на этот регион.
Синоптик уточнил, что в горных районах Иркутской области, Горной Шории и Тувы ожидается мокрый снег. Дневная температура там составит от +4 до +9 °C — это на 4−6 °C ниже климатической нормы.
Ранее ведущий синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что в конце мая в Санкт-Петербург придёт заметное похолодание.