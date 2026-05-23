Онищенко: летние каникулы не нужно сокращать, трёх месяцев достаточно

Трёх месяцев летнего отдыха школьникам вполне достаточно, сокращать каникулы не следует.
Об этом заявил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
«Ни в коем случае не надо сокращать детские каникулы. Нужно думать о том, чтобы эти месяцы были посвящены активному и грамотному отдыху», — сказал он.
Академик напомнил, что ребёнок ежедневно проводит за партой по 45 минут в течение четырёх-семи уроков. Поэтому необходимо сделать всё, чтобы ученики отдыхали активно, в том числе в летних оздоровительных лагерях.
Ранее в пресс-службе Минпросвещения России сообщили, что летние каникулы в российских школах пройдут с 27 мая по 31 августа.