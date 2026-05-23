Оперштаб: число пострадавших при атаке БПЛА на Новороссийск выросло до двух

Число пострадавших в результате падения обломков беспилотников в Новороссийске увеличилось до двух.
Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
По данным штаба, ещё один мужчина, находившийся на улице в момент атаки, был госпитализирован. Ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
«Число пострадавших при атаке БПЛА на Новороссийск увеличилось до двух», — говорится в публикации.
Ранее оперштаб сообщал об одном пострадавшем и пожаре на территории нефтебазы.
