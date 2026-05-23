Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Венесуэле освободили 395 заключенных после начала действия закона об амнистии

Уполномоченный президент боливарианской республики Делси Родригес отметила, что «в ближайшие часы это число превысит 500 человек».

КАРАКАС, 23 мая. /ТАСС/. Более 390 заключенных освобождены в Венесуэле после вступления в силу закона об амнистии в феврале 2026 года. Об этом заявила уполномоченный президент боливарианской республики Делси Родригес в эфире телеканала Venezolana de Televisi? n.

«На данный момент освобождено 395 человек, и я знаю, что в ближайшие часы это число превысит 500 человек», — сообщила Родригес. Она обратилась к руководству программы «Демократическое сосуществование и мир» с просьбой сосредоточиться на дальнейшей реализации закона об амнистии.

Уполномоченный президент также указала, что благодаря закону об амнистии полную свободу получили 8 426 граждан, с которых сняты обвинения и юридические ограничения, прекращены уголовные дела и отменены обязательства явки в правоохранительные органы. Она отметила, что до вступления в силу закона об амнистии 20 февраля 2026 года от уголовного преследования были освобождены 885 человек.

С инициативой о всеобщей амнистии, которая должна послужить национальному примирению и миру, выступила уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес. Закон охватывает период с 1 января 1999 года по настоящее время. Не подпадают под амнистию осужденные за тяжкие преступления против человечности, нарушения прав человека, умышленные убийства, коррупцию и незаконный оборот наркотиков.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше