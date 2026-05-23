В Венесуэле освободили 395 заключенных после начала действия закона об амнистии

КАРАКАС, 23 мая. /ТАСС/. Более 390 заключенных освобождены в Венесуэле после вступления в силу закона об амнистии в феврале 2026 года. Об этом заявила уполномоченный президент боливарианской республики Делси Родригес в эфире телеканала Venezolana de Televisi? n.
«На данный момент освобождено 395 человек, и я знаю, что в ближайшие часы это число превысит 500 человек», — сообщила Родригес. Она обратилась к руководству программы «Демократическое сосуществование и мир» с просьбой сосредоточиться на дальнейшей реализации закона об амнистии.
Уполномоченный президент также указала, что благодаря закону об амнистии полную свободу получили 8 426 граждан, с которых сняты обвинения и юридические ограничения, прекращены уголовные дела и отменены обязательства явки в правоохранительные органы. Она отметила, что до вступления в силу закона об амнистии 20 февраля 2026 года от уголовного преследования были освобождены 885 человек.
С инициативой о всеобщей амнистии, которая должна послужить национальному примирению и миру, выступила уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес. Закон охватывает период с 1 января 1999 года по настоящее время. Не подпадают под амнистию осужденные за тяжкие преступления против человечности, нарушения прав человека, умышленные убийства, коррупцию и незаконный оборот наркотиков.