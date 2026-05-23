Экс-премьер Польши отметил лицемерие ЕС после слов Мадьяра о российском газе

Ранее венгерский премьер-министр Петер Мадьяр заявил в интервью газете Rzeczpospolita, что весь Евросоюз вернется к закупкам газа в РФ по окончании конфликта на Украине. По его словам, сжиженный природный газ (СПГ) из США и других стран, транспортируемый по Балтике, все еще дороже для Венгрии, чем газ из России.