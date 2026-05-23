Экс-премьер Польши отметил лицемерие ЕС после слов Мадьяра о российском газе

Представители сообщества негативно отзывались о таких же заявлениях со стороны ушедшего с поста Виктора Орбана, напомнил Лешек Миллер.

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Польши (2001−2004) Лешек Миллер раскритиковал реакцию Евросоюза на высказывание главы правительства Венгрии Петера Мадьяра о планах закупать газ у РФ, отметив, что представители сообщества негативно отзывались о таких же заявлениях со стороны ушедшего с поста Виктора Орбана.

«Когда подобное утверждал Орбан, возмущение не знало границ. Говорили об “агенте Кремля”, “разрушении единства Запада” и “пророссийской риторике”. Когда же подобное заявляет новый премьер-министр Венгрии, это “предвестник политического реализма, который все сильнее пробивается в Европе”. Ведь в политике главное не то, что говорят. Главное — кто говорит», — написал Миллер в X.

По мнению экс-премьера, Европа постепенно начала понимать «жестокую правду». «Заводы работают не на моральном подъеме, а на энергии. А счета за газ имеют неприятную привычку игнорировать политические заявления», — заключил Миллер.

Ранее венгерский премьер-министр Петер Мадьяр заявил в интервью газете Rzeczpospolita, что весь Евросоюз вернется к закупкам газа в РФ по окончании конфликта на Украине. По его словам, сжиженный природный газ (СПГ) из США и других стран, транспортируемый по Балтике, все еще дороже для Венгрии, чем газ из России.

Виктор Орбан — бывший премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
