Посольство: призыв Швеции наводить дроны ВСУ отражает русофобию в стране

Призыв премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона помогать Украине наводить дроны отражает русофобские настроения и стремление к милитаризации.
Об этом РИА Новости заявили в посольстве России в Стокгольме.
Ранее шведский премьер, обсуждая инциденты с залетающими в страны НАТО украинскими дронами, предложил альянсу помогать Киеву в их наведении.
В посольстве подчеркнули, что Стокгольм уже давно выступает за всемерную поддержку киевского режима, включая вооружения и наращивание беспилотного потенциала.
«Это чёткое отражение русофобских настроений и стремлений к беспрецедентной милитаризации самой Швеции, которые господствуют сегодня в шведской политической элите», — заявили в дипмиссии.
Ранее в девяти районах Латвии объявили воздушную угрозу из-за вероятного нарушения границы беспилотником.
Также министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявлял, что Таллин не разрешал Киеву использовать воздушное пространство страны для беспилотников.