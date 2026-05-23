Посольство: призыв Швеции наводить дроны ВСУ отражает русофобию в стране

Призыв премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона помогать Украине наводить дроны отражает русофобские настроения и стремление к милитаризации.

Призыв премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона помогать Украине наводить дроны отражает русофобские настроения и стремление к милитаризации.

Об этом РИА Новости заявили в посольстве России в Стокгольме.

Ранее шведский премьер, обсуждая инциденты с залетающими в страны НАТО украинскими дронами, предложил альянсу помогать Киеву в их наведении.

В посольстве подчеркнули, что Стокгольм уже давно выступает за всемерную поддержку киевского режима, включая вооружения и наращивание беспилотного потенциала.

«Это чёткое отражение русофобских настроений и стремлений к беспрецедентной милитаризации самой Швеции, которые господствуют сегодня в шведской политической элите», — заявили в дипмиссии.

Ранее в девяти районах Латвии объявили воздушную угрозу из-за вероятного нарушения границы беспилотником.

Также министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявлял, что Таллин не разрешал Киеву использовать воздушное пространство страны для беспилотников.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
