Габбард перед отставкой представит итоги громких расследований, пишут СМИ

Второй сотрудник разведки сообщил изданию, что Габбард курировала рассекречивание более 500 тысяч страниц засекреченных по состоянию на май 2026 года правительственных документов. Среди рассекреченных ею документов были материалы, связанные с убийствами президента Джона Кеннеди, сенатора Роберта Кеннеди и Мартина Лютера Кинга-младшего, а также файлы, касающиеся исчезновения писательницы Амелии Эрхарт, и документы администрации экс-президента Джо Байдена, в которых излагался «стратегический план действий федерального правительства по борьбе с внутренним терроризмом».