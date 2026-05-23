SpaceX со второй попытки запустила самую большую ракету в мире

Американская компания SpaceX провела тестовый запуск сверхтяжелой ракетной системы Starship, создаваемой для марсианских и лунных миссий. Старт состоялся в пятницу в 17:30 по техасскому времени (суббота, 01:30 мск) с космодрома Бока-Чика. Трансляцию пуска вела SpaceX.
«Двенадцатый испытательный полет Starship ознаменует дебют нового поколения космического корабля Starship и носителя Super Heavy, оснащенных усовершенствованными двигателями Raptor», — сообщили в компании.
Модификация Starship V3 — крупнейшая и самая мощная ракета в истории человечества. Ее высота превышает 120 м. Носитель Super Heavy в два раза мощнее лунной системы SLS от NASA.
SpaceX планировала запустить Starship V3 еще в четверг, однако из-за технической проблемы, возникшей в последний момент, пуск пришлось отложить на сутки.
План полета рассчитан на 65 минут. После разделения ступеней тяжелый ускоритель должен совершить посадку в Мексиканском заливе, а сам корабль Starship, сделав неполный виток вокруг Земли, приводнится в Индийском океане к северо-западу от Австралии.
Из 11 предыдущих испытаний системы шесть были признаны успешными. Как отмечает The Wall Street Journal, глава SpaceX Илон Маск рассчитывает сертифицировать Starship для пилотируемых полетов уже до конца текущего года.