Фетисов подал заявку на участие в праймериз ЕР

РИА Новости: Фетисов зарегистрировался на праймериз «Единой России».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Двухкратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли, действующий депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов подал заявку на участие в предварительном голосовании «Единой России» по выборам депутатов Государственной думы девятого созыва, выяснило РИА Новости, изучив данные о кандидатах праймериз.

«Единая Россия» 11 марта запустила регистрацию участников предварительного голосования, чтобы выбрать кандидатов, которые будут выдвинуты от партии на сентябрьских выборах. Регистрация кандидатов уже завершилась, а регистрация избирателей продлится до 29 мая. Само предварительное голосование будет проходить онлайн с 25 по 31 мая.

Фетисов выдвинулся на предварительное голосование партии по выборам депутатов Государственной думы по Подольскому одномандатному округу Московской области. В своем обращении к избирателям он отметил, что решил участвовать в праймериз, чтобы увидеть результаты своей работы, услышать мнение тех, кто оказал ему доверие.

«Вместе с командой губернатора Московской области, командой городских округов, региональной командой партии “Единая Россия” мы уже сделали многое и будем продолжать работать на благо людей и добиваться результата», — подчеркнул Фетисов.

Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва пройдут в ЕДГ-2026, ожидаемая дата голосования — 20 сентября.

