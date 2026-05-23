Трамп опубликовал пост, в котором «положил руку» на Гренландию

ВАШИНГТОН, 23 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social изображение с панорамой столицы Гренландии Нуука, на котором он приветствует Гренландию, «положив руку» на одну из гор.
«Привет, Гренландия!» — гласит надпись на картинке.
На изображении Трамп, положив руку на гору, охватывает взглядом населенный пункт.
Американский президент не пояснил, в связи с чем был обнародован такой пост.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.