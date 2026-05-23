Сын Ирины Усольцевой рассказал, когда начнутся масштабные поиски его семьи

КРАСНОЯРСК, 23 мая — РИА Новости. Сын пропавшей в красноярской тайге Ирины Усольцевой Даниил Баталов рассказал РИА Новости, что поиски его семьи с участием добровольцев начнутся в конце мая-начале июня, но с ним пока никто не связывался.
Активная фаза поиска пропавшей семьи велась с конца сентября 2025 года до наступления устойчивого снежного покрова. Краевые спасатели 15−16 мая вновь выезжали на место пропажи семьи для изучения ландшафта и поиска следов пропавших.
«Поиски для добровольцев скорее всего откроют в конце мая или в начале июня. К сожалению, со мной пока не связывались», — сказал собеседник агентства.
Семья Усольцевых пропала 28 сентября 2025 года. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в регионе во время турпохода. Активная фаза поисков завершилась 12 октября 2025 года.